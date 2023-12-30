Мужчина получил рваную рану кисти, пытаясь создать новогоднее настроение В Нижнем Новгороде мужчина получил рваную рану кисти, пытаясь взорвать «Корсар»

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В Нижнем Новгороде мужчина госпитализирован с рваными ранами левой кисти из-за неудачного использования пиротехники, передает портал NewsNN. Инцидент произошел вечером 29 декабря.

Уточняется, что житель попытался взорвать «Корсар». Мужчина в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал, что самыми распространенными травмами, которые россияне получают в новогоднюю ночь, являются повреждения рук и ног из-за фейерверков и петард. По его словам, также в ночь с 31 декабря на 1 января часто происходят переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения.

Инструктор по первой помощи, спасатель Максим Штыб ранее призвал в целях безопасности покупать фейерверки только в проверенных местах. Также они должны быть от известных производителей. Все пиротехнические изделия в России (даже I–III классов) должны быть сертифицированы. Поэтому, если в подлинности есть сомнения, следует попросить у продавца следующие документы: сертификат соответствия требованиям безопасности, товарно-сопроводительную документацию (например, сертификат подлинности).