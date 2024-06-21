Мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ на российский регион Гладков: при атаке дрона ВСУ на Муром Белгородской области пострадал мужчина

Фото: МО Украины

Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Муром Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в региональную больницу.

Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. В частном жилом доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи, — следует из заявления.

Ранее при падении обломков беспилотников ВСУ в Краснодарском крае пострадали четыре человека, передавала пресс-служба оперштаба по региону. По данным ведомства, повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре.

До этого система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. В администрации города уточнили, что попытки атаковать населенный пункт были зафиксированы накануне около 22:00 мск. Сведения о пострадавших и повреждениях не поступали.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве объявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 20 июня уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов пришлось на Адыгею — там сбили шесть БПЛА.