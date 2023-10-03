Мужчина получил ранение под Волновахой при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села под Волновахой в Донецкой Народной Республике ранение получил 34-летний мужчина, сообщает диспетчерская служба администрации Волновахского района. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Волновахи.

В 11:00 вследствие обстрела села Владимировка пострадал мужчина 1989 г. р. Пострадавший доставлен в Волновахскую ЦРБ, направлен в г. Донецк, — уведомили в службе.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в микрорайоне Центральный ранен мужчина 1958 г.р.

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что накануне в результате обстрелов ВСУ пострадали два человека. Житель Петровского района Донецка получил ранения средней тяжести, а женщина из Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног. Кроме того, осколочные ранения в результате подрыва на мине «Лепесток» получила жительница Петровского района.

3 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ трижды обстреляли поселок Теткино в Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждения получил один дом.

До этого руководство Белгородской области сообщило, что около 11 часов утра 3 октября российская ПВО сбила два украинских дрона и три реактивных снаряда.