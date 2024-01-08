Мужчина получил пулю в живот, проигнорировав два предупредительных выстрела SHOT: сотрудники ДПС были вынуждены открыть стрельбу при задержании саратовца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспекторы ДПС вынужденно открыли стрельбу по жителю Саратова, которого они остановили за пьяную езду, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина бросался на полицейских с ножом, так как очень хотел уехать побыстрее. Он проигнорировал два предупредительных выстрела и получил пулевое ранение брюшной полости.

Канал уточнил, что жителя Саратова остановили около полуночи в Заводском районе. Сотрудники заметили явные признаки опьянения и начали составлять протокол, однако мужчина сопротивлялся. Он достал нож и попытался напасть на сотрудников, которые дважды выстрелили в воздух. Это не остановило агрессора, и третья пуля угодила водителю в живот, при падении от выстрела он успел ранить одного из правоохранителей.

Травма у полицейского оказалась несерьезная, поэтому в больницу с порезом руки он обращаться не стал. Нападавший был госпитализирован. Теперь ему грозит тюремное заключение за нападение на сотрудника ДПС.

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