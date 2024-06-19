Мужчина похитил бывшую партнершу и с побоями вымогал у нее любовь В Самаре задержан похитивший бывшую сожительницу мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Самаре сотрудники СОБР Росгвардии вместе с коллегами из уголовного розыска задержали мужчину, который похитил и удерживал в квартире бывшую партнершу, сообщает пресс-служба УМВД региона. Самарчанин вместе с подельниками поймал пострадавшую 30 мая и на авто отвезли в квартиру на Долотном переулке.

Бывший сожитель девушки несколько дней удерживал потерпевшую у себя дома, периодически причиняя ей телесные повреждения, принуждая к возобновлению близких отношений, — рассказали в полиции.

О возможном похищении пострадавшей в полицию сообщила сестра женщины. Она рассказала правоохранителям, что пара разорвала отношения, а бывший ухажер продолжал преследовать ее родственницу. При задержании мужчина делал вид, будто не понимает, в чем его могли заподозрить.

В отношении мужчины и его подельника возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». суд отправил фигурантов дела в СИЗО.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек, заручившись поддержкой брата, похитил свою бывшую девушку для выяснения отношений. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении злоумышленников.