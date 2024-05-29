Мужчина погиб во время крушения самолета в Саратовской области Мужчина стал жертвой крушения легкомоторного самолета в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета, который производил сельскохозяйственные работы в Дергачевском районе Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, сегодня в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка, упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина, — написал Юрин.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их уже направили в Мурманск.

Известно, что аварийно-спасательный отряд сразу вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области. Транспортный прокурор региона Михаил Авакьян рассказал, что машина летела на турбазу из села Ловозеро. На его борту всего находились семь человек — три члена экипажа помимо пассажиров.