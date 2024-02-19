Мужчина погиб в загоревшемся автомобиле в Ленобласти

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В Кудрово Ленинградской области мужчина погиб в загоревшемся автомобиле, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК. Машина была припаркована на стоянке в районе Столичной улицы.

Как уточняет издание, тело 25-летнего мужчины обнаружили в салоне после тушения пожара. По данным экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки при перегреве двигателя. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

Рыбак ранее заживо сгорел в палатке на Красноярском водохранилище в районе села Лебяжье Краснотуранского района. Всего в укрытии находились двое мужчин, причины возгорания неизвестны. Второй мужчина сумел выбраться и позвонить спасателям.

До этого мужчина и ребенок сгорели в новой иномарке в Калужской области. Трагедия произошла на трассе около села Алекино. В только купленном BMW X6 что-то хлопнуло, после чего машину быстро охватило огнем.

В конце января останки сгоревшего мужчины обнаружили в одной из трансформаторных подстанций Барнаула. При каких обстоятельствах погиб мужчина, неизвестно. Тем не менее следователи считают, что его смерть не имеет криминального характера.