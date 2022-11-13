Мужчина погиб в результате конфликта со стрельбой в Приморье

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Приморье Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе конфликта двух групп мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления СК.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 33-летнего мужчины, который был доставлен в медицинское учреждение города Владивостока 9 ноября 2022 года с огнестрельным ранением. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 ноября на улице Русской во Владивостоке произошел конфликт между двумя группами лиц. В ходе выяснения отношений подозреваемый 53 лет выстрелил в голову потерпевшему. Мужчину госпитализировали, в тот же день он скончался.

В настоящее время идет допрос свидетелей происшествия. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Лазовского района Приморского края арестовали по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он убил местного пасечника, после чего поджег стоящую рядом баню, в которой находился человек.

Также следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но его не пустили. Тогда разъяренный гражданин выстрелил из ружья в холле, а затем на улице.