Мужчина погиб в ДНР после атаки украинского дрона

Фото: МО Украины

Один мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) после атаки украинского беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Колоски Старобешевского района, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атака произошла 13 ноября в 10:10, погибшему было 27 лет.

Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения, — говорится в сообщении.

Также в СЦКК сообщили, что зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из них скончались. Среди пострадавших 10 детей.

Всего с февраля 2022 года в ДНР погибли 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. За восемь лет конфликта на Донбассе до этого были убиты, по данным СК РФ, более 2600 гражданских лиц.

Сегодня экстренные службы сообщили о гибели жителя города Алешки в результате ударов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ночь на 13 ноября украинские силы выпустили по левобережью Херсонской области 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Песчановка, Старая Збурьевка, Подстепное и Крынки.