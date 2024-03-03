Мужчина подделал более 20 ДТП и обманул страховые компании на 10 млн рублей SHOT: в Химках задержали подстроившего 20 аварий мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники силовых ведомств задержали жителя Химок в Подмосковье, которому удалось подстроить свыше 20 аварий и обмануть страховые компании на 10 млн рублей, сообщил Telegram-канат SHOT. По данным следствия, мужчина предлагал разным людям инсценировать ДТП, сделать фотографии и документы, а после сходить в страховую за положенными выплатами. В общей сложности ему удалось обмануть четыре компании.

В настоящий момент с мошенником работают сотрудники следственных органов, которые пытаются узнать имена его подельников. Предполагаемому злоумышленнику и его сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество в сфере страхования».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники убедили пенсионерку отдать им почти 17 млн рублей. По данным правоохранителей, злоумышленники неоднократно звонили пожилой женщине и просили передать сбережения курьерам, чтобы «обеспечить безопасность денежных средств».

По информации полиции, пострадавшая передавала мошенникам деньги в период с конца июля 2023 года по 26 февраля 2024 года. Отмечается, что правоохранителями приняты меры к раскрытию преступления.