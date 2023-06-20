Мужчина под Адлером разбивал головой лобовые стекла авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала 48-летнего мужчину в селе Веселое под Адлером, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодарскому краю. Гражданин бросался на лобовые стекла двигающихся по дороге автомобилей. Сообщество «ЧП Сочи» в соцсети «Вконтакте» опубликовало извинения мужчины перед согражданами.

Я извиняюсь перед всеми прохожими, которым я нагрубил, как-то кого-то задел, повредил машины. Ну, что еще сказать, — обратился мужчина к односельчанам.

В Сети опубликован ролик с видеофиксатора одного из пострадавших от действий мужчины автовладельца. Дебошир разбил своим черепом лобовое стекло машины.

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На мужчину составили три административных протокола: за нарушение пешеходом ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному требованию полицейского.

18 июня в Воронежской области автомобиль без водителя и пассажиров внутри переехал женщину и укатился в водоем. Владелец авто забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз, в результате чего Chevrolet Klan двинулся с места. 36-летняя пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.