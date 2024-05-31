Мужчина ответит за то, что дважды изнасиловал пенсионерку в детстве Насильника пенсионерки под Липецком задержали спустя 20 лет благодаря ДНК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Липецкой области задержали местного жителя, подозреваемого в двукратном изнасиловании 80-летней пенсионерки в 2004 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета СКР. В минувшие годы доказать причастность подозреваемого, которому в тот момент было 15 лет, не удалось из-за несовершенства методов расследования. Теперь же удалось по ДНК установить причастность уже взрослого мужчины к преступлению, которое он совершил подростком. Задержанный признал вину.

Днем 19 февраля 2004 года подозреваемый в 15–летнем возрасте в поисках металлолома пришел к дому одиноко проживавшей в селе Казинки Грязинского района 80-летней женщины. Хозяйка дома с порога стала прогонять непрошенного гостя. Подозреваемый забежал в дом и, применив физическую силу, изнасиловал женщину и скрылся, — сообщили в Следкоме.

Следующий акт изнасилования произошел 23 февраля. После второго преступления юноша похитил из дома дубленку и часы. В последующие годы подозреваемый был неоднократно судим по аналогичным статьям.

Ранее в Санкт-Петербурге 32-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю местную жительницу в парке «Куракина дача» и пытался задушить. Девушка возвращалась с работы через парк ночью, когда ее настиг маньяк. Он надругался над ней под угрозой убийства, после сел сверху и начал сдавливать шею.