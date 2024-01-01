Мужчина отравился угарным газом во время пожара в квартире Зеленогорска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в двухкомнатной квартире в Зеленогорске, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в больницу. По информации телеканала «78», мужчина отравился угарным газом.

01 января в 01:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 6. В двухкомнатной квартире площадью 50 кв. метров горела обстановка в комнате и коридоре на площади 20 кв. метров <...> В пожаре пострадал один человек, госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован около четырех утра, сообщил телеканал. К тушению возгорания были привлечены четыре единицы специальной техники и 20 человек личного состава. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре в ангаре, расположенном на западе Москвы. По имеющимся данным, возгорание произошло на Крылатской улице, где находится склад с дизельным топливом. Огонь успел распространиться на площадь 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.