Мужчина отработает 240 часов за «обнаженный» перформанс перед зданием ФСБ Суд в Омске приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ за обнажение у ФСБ

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Житель Омска приговорен к 240 часам обязательных работ по статье о хулиганстве за полное обнажение перед зданием ФСБ в центре города в сентябре прошлого года, сообщили в Центральном районном суде. Нагой перформанс 37-летний мужчина совершил, понимая, перед каким учреждением он это делает.

Судом установлено, что 09.09.2023 в ночное время подсудимый, находясь по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что в данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ России по Омской области, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, снял с себя всю одежду, стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием, — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Действия подсудимого суд квалифицировал как «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы». При назначении наказания учли отсутствие отягчающих обстоятельств и условия жизни его семьи.

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