Мужчина записался в добровольцы вслед за мобилизованным сыном В Петербурге 52-летний мужчина записался в добровольцы, чтобы служить вместе с мобилизованным сыном

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Петербурге 52-летний мужчина пошел в добровольцы, чтобы служить вместе с мобилизованным сыном, сообщила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, пишет «Фонтанка». Также она привела пример из практики, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены.

Нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части, — сообщила Агапитова.

Ленинградский областной суд ранее отказал призывной комиссии в удовлетворении апелляционной жалобы в деле Павла Мушуманского, которого хотели мобилизовать во время прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). В ноябре 2022 года суд первой инстанции признал призыв мужчины незаконным, но в военкомате настаивали на том, что факт прохождения АГС не освобождает его от мобилизации. В итоге решение призывной комиссии было признано незаконным, сообщил правозащитник Павел Чиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).