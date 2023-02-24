Мужчина отметил 23 февраля прыжком с парашютом с 23-го этажа в Саратове

Фото: Konstantin Shavrov/Russian Look/Global Look Press

архивное фото

В Саратове мужчина спрыгнул с парашютом с высокоэтажного дома на автомобильную стоянку, сообщил паблик «Солнечный Саратов» в соцсети «ВКонтакте». Он приземлился на один из автомобилей, и, тем самым, помял транспортному средству капот.

Согласно публикации сообщества, пьяный мужчина «вломился» в подъезд, поднялся на 23-й этаж, после чего прыгнул с парашютом во двор дома. Он приземлился на крышу одного из припаркованных автомобилей, встал и ушел.

Сегодня ночью по адресу Саратов, ул Лунная 30 неизвесный вломился в подъезд(явно не трезный), поднялся на на 23 этаж и сиганул с парашютом во двор дома. Приземлился на капот одной из припаркованных машин встал и ушел, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Балахне Нижегородской области мужчина разнес стеллаж с алкоголем в «Пятерочке» и справил нужду на припаркованный у магазина автомобиль. Против дебошира составили протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В январе этого года двое жителей Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения угнали трактор и попытались сбежать от полиции. На них заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц). Угонщикам может грозить до семи лет лишения свободы.