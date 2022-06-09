Мужчина открыл стрельбу в храме Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в православном храме, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительные органы. В результате стрельбы пострадал один человек — сам стрелявший. Стрельба произошла в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.

На Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе в храме Благовещения Пресвятой Богородицы мужчина открыл стрельбу. Сам стрелявший пострадал, состояние уточняется, — говорится в сообщении.

Информация о других пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 14 мая, в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк, мужчина, одетый в камуфляжную форму, бронежилет и каску, открыл стрельбу из автоматической винтовки. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек, трое получили ранение, состояние двоих из них оценивалось как критическое. Предположительно, это произошло на почве расовой ненависти.