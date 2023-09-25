Мужчина открыл стрельбу по людям в Красногорске Mash: в Красногорске мужчина ранил троих человек из автомата

Мужчина, вооруженный автоматом, расстрелял людей в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал Mash. Трое мужчин госпитализированы с ранениями. К стрельбе привела дорожная перепалка у остановки. Возможно, автомат в руках стрелка — гражданская версия карабина.

Скорая помощь увезла троих мужчин: двоих с ранением в живот, еще одного — с простреленной ногой. Информации о тяжести их состояния нет.

По данным «Известий», после случившегося был задержан один из участников конфликта, уроженец Ростовской области 1978 года рождения. Полиция выяснила, что между двумя группами людей произошла словесная перепалка, а один из мужчин несколько раз выстрелил и сбежал.

Ранее сегодня в рабочем поселке Любино под Омском 36-летний многодетный отец убил двух детей и своего шурина и покончил с собой, сообщает управление СКР региона. 30-летняя супруга с двумя другими детьми успела скрыться. До нападения мужчины она подала документы на развод, но супруг не хотел разводиться.

До этого бойцы СОБРа задержали абьюзера, закрывшегося в подъезде в Каменск-Уральском и угрожавшего стрельбой. По данным канала, им оказался 43-летний Максим М., жена не пускала мужчину домой, и он забаррикадировался в подъезде многоквартирного дома с предметом, похожим на боевой пистолет. При задержании мужчина получил ранение ноги.