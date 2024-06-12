Мужчина открыл стрельбу около монастыря в Калужской области Мужчина открыл стрельбу на дороге у монастыря Оптина пустынь в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Там отметили, что от выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина.

По данным оперативных служб на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина, — отметили в пресс-службе.

Ранее полицейские задержали жителя Ленинградской области, который устроил стрельбу в честь своего дня рождения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Ночью 7 июня обеспокоенные местные жители сообщили стражам порядка, что к магазину на улице Новой в поселке Лосево подъехала Lada Vesta, из которой вышел мужчина с оружием.

Кроме того, выстрели прозвучали в Екатеринбурге. Житель после неудачной попытки знакомства с девушкой открыл стрельбу по прохожим, которые заступились за нее. Мужчина вышел из Range Rover и начал настойчиво предлагать помощь, затем, получив отказ, забрал продукты и схватился за оружие. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. ЧП произошло в ночь на 12 июня возле ЖК «Менделеев» на улице Мира.