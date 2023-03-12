Мужчина открыл стрельбу на площади в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 12 марта мужчина открыл стрельбу на Рабочей площади в Ростове-на-Дону, сообщает «161.RU». В результате ЧП пострадал один человек, стрелка объявили в розыск.

Как пишет издание, жители Железнодорожного района ночью услышали звуки стрельбы. Вышедшие на улицу жители не видели стрелявшего, однако заметили на асфальте следы крови.

В МВД сообщили, что на площади произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил в оппонента из травматического оружия.

По информации «161.RU», пострадал 42-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте, стрелявший скрылся с места происшествия, полицейские его разыскивают.