Мужчина открыл огонь по полицейским из своего дома в Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции из своего дома, расположенного близ трассы М-5 в Рязанской области, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, в результате стрельбы погиб один полицейский, пострадавших среди гражданского населения нет. В пресс-службе регионального управления МВД пока не подтвердили данную информацию.

Источники канала утверждают, что движение по дороге было перекрыто для задержания стрелка. Предполагается, что он открыл огонь по сотрудникам полиции Вологды, прибывшим к его дому для проведения оперативных мероприятий. Отмечается, что в ходе последовавшего за стрельбой штурма он не успел оказать сопротивления бойцам спецназа и был взят живым. В настоящее время его везут на допрос для установления мотивов преступления.

Как сообщалось ранее, в Казани пациент наркологического диспансера взял в заложники медсестру, вооружившись шариковой ручкой. Он лечился от алкогольной зависимости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пациента, ему грозит тюремный срок по статье 206 УК РФ «Захват заложника». Отмечается, что медсестра не пострадала в результате инцидента и отделалась испугом.