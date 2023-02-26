Мужчина от голода «заминировал» вокзал на юге России Kub Mash: житель Тихорецка из-за голода «заминировал» вокзал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Тихорецка в Краснодарском крае позвонил в полицию и заявил о бомбе в здании местного вокзала, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, мужчина пошел на этот шаг в надежде на то, что его покормят в отделении ОВД. В публикации говорится, что после этого инцидента мужчину отправили в колонию.

По информации канала, мужчина отсидел в тюрьме за кражу и вышел на свободу. Он сразу поехал в родительский дом в Тихорецк и изрядно напился с родственниками. Позднее кубанец захотел отправиться к друзьям с целью продолжить гулянья, но был слишком голоден.

Он позвонил в экстренные службы и пожаловался на свое состояние, ему предложили обратиться в медпункт. В медпункте мужчине сказали, что он здоров, но проблему голода не решили. Тогда он снова позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в здании вокзала. Мужчину задержали и вновь отправили в колонию.

Ранее во Владивостоке мужчина не успевал попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников безопасности и из мести сообщил о минировании перрона железнодорожного вокзала. Он подчеркнул, что хотел проводить любимую девушку, но сотрудники безопасности обязали его зайти на перрон по установленному маршруту через рамку металлодетектора.

Юноша посчитал, что из-за этого он не успел попрощаться с уезжающей дамой сердца. Он разозлился и, проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, заявил, что заложил бомбу на первую посадочную платформу. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы или принудительные работы на тот же срок.