Мужчина осуществил свою мечту и получил множество травм Петербуржец спрыгнул с парашютом и получил травмы из-за погодных условий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга решил осуществить свою мечту и прыгнуть с парашютом, пишет MK.RU со ссылкой на жену потерпевшего. Уточняется, что из-за погодных условий мужчина жестко приземлился.

По данным издания, 35-летний мужчина мечтал о прыжке с парашютом и подарил себе сертификат. Он готовился к прыжку на аэродроме Горская, однако поднялся сильный ветер. Из-за этого мужчина при приземлении ударился о землю. Он получил множество травм, и его сразу увезла скорая помощь.

Жена пострадавшего поделилась, что погодные условия были неблагоприятными, однако никто не отменил полет. Порывы ветра сделали прыжок опасным.

Сейчас Северо-Западная транспортная прокуратура ведет проверку для выяснения, почему были нарушены правила безопасности.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что прыжки с парашютом противопоказаны при проблемах с сердечно-сосудистой системой, тяжелых формах сахарного диабета и психических заболеваниях. Врач отметила, что от подобных мероприятий лучше отказаться при склонности к обморокам и судорогам, а также при черепно-мозговых травмах и повреждениях опорно-двигательного аппарата. Прыгать с парашютом также нельзя при тяжелых почечных заболеваниях в хронической форме.