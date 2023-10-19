Пойман мужчина, ограбивший салон Apple на 7 млн рублей в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Ростова-на-Дону задержали мужчину, ограбившего салон техники Apple, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». По данным следствия, 19-летний житель города вынес из магазина две сумки с гаджетами на 4 млн рублей, а также 3 млн рублей выручки.

Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, к налету молодой человек подготовился заранее. Он предварительно позвонил в магазин, уточнив, какие модели телефонов есть в продаже, а затем пришел в салон лично. Там он долго расспрашивал консультанта о преимуществах разных моделей и о рассрочке, после чего сказал, что готов совершить покупку, но должен снять деньги с банкомата.

Через две минуты злоумышленник вернулся в магазин, при этом его лицо было закрыто медицинской маской, а в руках он держал пистолет, рассказали правоохранители. Грабитель связал продавца и потребовал деньги. В сейфе в тот вечер была выручка в размере 3 млн рублей, которую налетчик забрал, прихватив также 40 гаджетов с витрин.

Сумма ущерба составила около 7 млн рублей, — отметили в пресс-службе управления МВД.

В городе был объявлен полицейский план «Сирена». Несмотря на то что мужчина пытался замести следы, выбросив пистолет, его удалось поймать через два дня. В отношении грабителя заведено уголовное дело, ему грозит тюремный срок до 15 лет.

Ранее в подмосковной Истре двое мужчин в открытую вынесли банкомат из торгового центра. Злоумышленники вошли в помещение уже после закрытия, погрузили аппарат на тележку и покинули место преступления.