Мужчина одним ударом повалил ребенка на самокате на землю и попал на видео Житель Татарстана жестоко избил случайно врезавшегося в него ребенка на самокате

В Набережных Челнах местный житель избил маленького ребенка на самокате за то, что он случайно врезался в него, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мужчина ударил малыша наотмашь и тот рухнул на землю.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой в городе Набережные Челны мужчина избивает врезавшегося в него на самокате мальчика. <...> Проводятся следственные действия, направленные, на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказано в сообщении.

Судя по видео, мужчина не раз ударил ребенка. Когда малыш поднялся с асфальта, взрослый вновь его ударил по лицу с такой силой, что у него отлетела кепка. Когда мальчик упал на землю, мужчина наклонился над ним, и видео оборвалось.