Житель Владикавказа попил минеральной воды и сжег желудок Житель Владикавказа обжег пищевод из-за уксуса в бутылке минеральной воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воды из бутылки минеральной воды «Джермук», сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. Как выяснилось, вместо воды в новой закрытой бутылке был уксус. По словам Меняйло, 24 упаковки из партии уже изъяли.

Сегодня появилась информация, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук». Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Знаю о ситуации. К выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор, — написал он в Telegram-канале.

Предпринимателям, продающим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить реализацию. Меняйло также попросил жителей республики до выяснения всех обстоятельств не пить эту воду.

В воскресенье, 11 февраля, в Роспотребнадзоре сообщили, что в московской школе-интернате им. А. Н. Колмогорова выявили острую кишечную инфекцию среди воспитанников. В ведомстве заявили, что инфекцию обнаружили у 17 детей, пятеро из них госпитализированы. Всех проживающих в общежитии школы детей осматривали медработники, также было выдано предписание о приостановлении работы пищеблока.