Житель Нальчика объяснился за жену, которая не встала во время гимна РФ Житель Нальчика объяснил, что жена не встала во время гимна РФ из-за варикоза

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Муж жительницы Нальчика Андзор Халилов вступился за супругу, не вставшую во время исполнения гимна РФ на школьном выпускном, и заявил, что причиной этого стало ее состояние здоровья — у женщины варикоз вен. В интервью ИА «Регнум» он пояснил, что после ажиотажа вокруг праздника они объяснились и предоставили справки о болезни. Он также добавил, что всего в семье шестеро детей, в тот день его дочь была выпускницей.

Насчет жены и ее варикоза — мы все объяснили и даже справки показали о болезни. Не знаю, почему не вставали остальные, наверное, были у них какие-то свои причины, — заявил Андзор.

Он также заявил, что впервые увидел, чтобы так жестко отреагировали на ситуацию, и привел пример, когда на концертах люди не встают с мест во время исполнения гимна. По его мнению, реакция на инцидент была чрезмерной.

Сейчас почему-то сразу так жестко подошли к этому вопросу. Даже не дали людям нормально объяснить ситуацию. Сразу в отдел полиции и штрафы. Я не знаю, но, по-моему, это чересчур, — добавил мужчина.

Ранее ведущий специалист отдела Минпросвещения региона Бэлла Балова заявила, что к родителям, которые не встали во время исполнения гимна РФ, будут применены меры, но какими они будут, не сообщается. Известно, что помимо примерно восьми родителей неуважение проявил дошкольник.