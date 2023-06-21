Мужчина обвинил ВСУ в пожаре и был наказан российским судом Владимирец получил 200 часов обязательных работ за фейк про ВСУ

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Мужчину из Собинского района Владимирской области осудили за то, что он заявил о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожару в областном центре, передает МК.RU. За это он получил 200 часов обязательных работ.

43-летний мужчина в одном из сообществ во «ВКонтакте» опубликовал видео с фейковой информацией о причастности ВСУ к пожару, который случился в областном центре 31 января в доме № 84 по улице 16 лет Октября. В ФСБ оценили такое рвение как заведомую ложь.

Октябрьский районный суд Владимира признал мужчину виновным по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ Михаил Белоусова ранее уволили с занимаемой должности за дискредитацию российской армии. Поводом для увольнения доцента послужила обнаруженная студентами вуза переписка в Telegram, в которой пользователь по фамилии Белоусов высказывался в поддержку ВСУ, а также называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма».