Мужчина не смог улететь в Москву из-за застрявшего багажа в калибраторе

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В калининградском аэропорту Храброво пассажир не смог сесть на рейс до Москвы из-за того, что его чемодан застрял в калибраторе, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина должен был полететь в столицу вместе с женой и ребенком.

Инцидент произошел перед посадкой на рейс «Уральских авиалиний». Мужчина засунул чемодан в калибратор, а обратно вытащить его не смог. Сотрудники авиакомпании предложили пассажиру полететь в Москву без багажа или дождаться его вызволения. Супруги заявили, что в багаже находятся лекарства для ребенка, а потому чемодан необходимо срочно достать. Тем не менее мать с дочерью улетели в Москву, а отец семейства остался в калининградском аэропорту.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина, собиравшийся лететь во Владивосток по работе, сообщил о пронесенной бомбе и задержал рейс. В результате полицейские проверили всех пассажиров и членов экипажа, после этого самолет улетел по назначенному направлению. Пассажира доставили в отделение полиции, а после этого — в вытрезвитель.

До этого сообщалось, что вылет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург задержали из-за нервного пассажира. Уточняется, что он пожаловался на якобы преследующих его людей из ЧВК.