Мужчина нашел двух товарищей мертвыми на рыбалке в Тульской области РЕН ТВ: в Тульской области найдены мертвыми двое рыбаков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тульской области найдены тела двух жителей Московской области, приехавшие в регион на рыбалку, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Заявляется, что речь идет 25-летнем и 26-летнем молодых людях.

По предварительной информации, трое друзей уехали на рыбалку и расположились недалеко от деревни Свойские Выселки Веневского района. Один из них утром 30 апреля обнаружил в салоне машины товарищей, не подававших признаков жизни.

Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, — уточняет агентство.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. Также назначен ряд экспертиз для выяснения точных причин смерти.

Ранее в башкирском селе Веселом двое мужчин среднего возраста вместе с собакой задохнулись в машине. По данным пресс-службы местного управления Следственного комитета, автомобиль марки ВАЗ-2115 обнаружили в болоте недалеко от населенного пункта. Предварительно, мужчины и собака отравились выхлопными газами.

До этого спасатели выдвинулись на поиски двоих мужчин, которые вышли на лодке в Охотское море и пропали. В поисковой операции задействованы квадроциклы, плавсредства, беспилотники.