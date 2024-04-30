В Тульской области найдены тела двух жителей Московской области, приехавшие в регион на рыбалку, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Заявляется, что речь идет 25-летнем и 26-летнем молодых людях.
По предварительной информации, трое друзей уехали на рыбалку и расположились недалеко от деревни Свойские Выселки Веневского района. Один из них утром 30 апреля обнаружил в салоне машины товарищей, не подававших признаков жизни.
Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, — уточняет агентство.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. Также назначен ряд экспертиз для выяснения точных причин смерти.
Ранее в башкирском селе Веселом двое мужчин среднего возраста вместе с собакой задохнулись в машине. По данным пресс-службы местного управления Следственного комитета, автомобиль марки ВАЗ-2115 обнаружили в болоте недалеко от населенного пункта. Предварительно, мужчины и собака отравились выхлопными газами.
До этого спасатели выдвинулись на поиски двоих мужчин, которые вышли на лодке в Охотское море и пропали. В поисковой операции задействованы квадроциклы, плавсредства, беспилотники.