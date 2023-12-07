Мужчина ударил палкой по голове подростка, поссорившегося с его сыном Житель Ростова-на-Дону напал на поссорившегося с его сыном подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону мужчина напал на подростка, который поссорился с его сыном, сообщает KP.RU. Мать пострадавшего рассказала изданию, что отец ученика параллельного класса ударил ребенка палкой по голове. По ее словам, когда мужчина замахнулся на мальчика второй раз, его остановил прохожий.

Не говоря ни слова, он наотмашь ударил ей сына по голове. Замахнулся на второй удар, но его остановил прохожий, — поделилась женщина.

Мать пострадавшего отмечает, что между ее сыном и тремя учениками параллельного класса началась перепалка. Инцидент произошел на остановке на улице Станиславского. В ходе ссоры один из ребят позвонил отцу, который приехал и напал на мальчика. Женщина отмечает, что ее сыну помогла незнакомая девушка: она вызвала скорую помощь. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Мать мальчика уже написала заявление в полицию.

Идет проверка. Тот мужчина полностью отрицает вину, утверждает, что сын якобы сам расшиб голову. Сейчас я ищу свидетелей произошедшего. Возможно, конфликт попал на камеру авторегистратора, — уточнила женщина.

В Саранске ранее 47-летний судимый мужчина и его состоящий на учете в полиции 13-летний ребенок избили и ранили ножом 14-летнего подростка после того, как между детьми произошел конфликт. Пострадавший попал в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, переломы костей носа, резаную рану левой голени.