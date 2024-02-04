Мужчина накинулся на ребенка с ножом и изнасиловал под мостом в Адыгее В Адыгее задержали изнасиловавшего ребенка под мостом мужчину

Фото: t.me/su_skr_01

В Адыгее мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, угрожая жертве ножом, сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале. Подозреваемый накинулся на жертву и затащил под мост, он задержан.

Задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел днем 2 февраля в поселке Яблоновский Тахтамукайского района под мостом, который соединяет населенный пункт с городом Краснодаром. Подозреваемого обнаружили на территории его домовладения в ауле Тахтамукай.

Правоохранители проводят следственные действия с задержанным. У него была изъята одежда, в которую он, предположительно, был одет в момент нападения. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в Якутии 52-летний местный житель предстанет перед судом за надругательство над семилетней внучкой. После изнасилования родственник пригрозил жертве, чтобы она не рассказывала о произошедшем. Ребенок смог открыться матери только спустя три года, после чего семья обратилась в полицию. Задержанный отказался признавать вину и утверждает, что девочка все выдумала.