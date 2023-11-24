Мужчина на велосипеде погиб под обстрелом ВСУ в Херсонской области Один человек погиб и один ранен при обстреле поселка под Херсоном со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Мужчина на велосипеде погиб в поселке Заводовка Херсонской области во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, еще один мирный житель получил тяжелые осколочные ранения, его доставили в больницу. Как уточнил Алексеенко, украинские войска прицельно били по жилому району.

В нескольких шагах от родного дома вчера вечером погиб житель поселка Заводовка. Нацисты из ВСУ прицельно били артиллерией по мирному кварталу. Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения. 80-летнему земляку погибшего повезло чуть больше. С тяжелыми осколочными ранениями его чудом успели доставить в больницу. Теперь за его жизнь борются врачи, — написал он.

Ранее сообщалось, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате обстрелов повреждения получили несколько жилых домов, два детских сада и колледж. Кроме того, ВСУ попытались атаковать Крым и Волгоградскую область при помощи беспилотников. Как утверждает Telegram-канал SHOT, 12 дронов уничтожили с помощью ПВО еще на подлете к Крыму, а один сбили из стрелкового оружия в глубине полуострова. Еще три БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. По данным Telegram-канала Baza, они направлялись в сторону одной из воинских частей в Городищенском районе, один из дронов упал и взорвался непосредственно на территории части.