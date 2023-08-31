Мужчина на комбайне устроил погоню за детьми и едва не переехал мальчика Комбайнер устроил погоню за детьми и едва не переехал мальчика под Красноярском

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В Краснотуранском районе Красноярского края водитель комбайна едва не наехал на 12-летнего мальчика во время проведения сельскохозяйственных работ, сообщает в Telegram пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве утверждают, что комбайнер намеренно решил напугать детей, поехав на них. Один из мальчиков заметил технику позднее остальных, из-за чего запутался в траве и упал на землю. Мужчина успел остановить комбайн, в отношении него возбудили уголовное дело.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в начале августа в окрестностях села Джирим на полях. Мальчики косили траву на сельхозугодьях, в этот момент 55-летний механизатор местного предприятия возвращался с работы. Он заметил, что дети оказались на его территории, и решил распугать их. Он умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки. Один из мальчиков был в двух метрах от техники, однако водитель успел затормозить.

В отношении водителя комбайна по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. После их завершения будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога, — говорится в сообщении прокуратуры.

Зимой в Гатчине Ленинградской области водитель снегоуборочной техники не заметил скатившегося с горки ребенка и полностью засыпал его снегом. Прохожие смогли откопать мальчика.