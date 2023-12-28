Опубликовано видео с въехавшим в сочинский супермаркет автомобилем Мужчина на каршеринговом авто протаранил витрину супермаркета в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сочинском поселке Вардане каршеринговый автомобиль въехал в торговый зал местного супермаркета «Пятерочка», сообщает портал Sochi1.ru со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Сочи. В ведомстве допускают, что мужчина мог уснуть за рулем.

По предварительным данным, 41-летний водитель каршерингового автомобиля Kia при движении съехал с дороги и врезался в стену магазина. В результате произошедшего люди не пострадали, — сообщили в отделе ГИБДД.

По данным Telegram-канала SHOT, за рулем Kia сидел 41-летний Александр из Волгоградской области. На момент аварии он был трезв.

В сентябре в Санкт-Петербурге водитель потерял сознание за рулем и въехал в толпу людей. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Инцидент произошел на пересечении Красносельского и Таллинского шоссе. В салоне в момент ДТП также находились жена и внучка водителя. Автомобиль врезался в легковушку, от удара машину отбросило в толпу.

В июле в городе Саяногорске Республики Хакасии автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник, после чего буквально взлетел, приземлившись на крышу находящегося рядом магазина. Машину пришлось доставать с помощью спецтехники.