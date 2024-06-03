Мужчина изнасиловал ребенка на площадке в День защиты детей РЕН ТВ: мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку на детской площадке в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку на детской площадке в поселке Мыза-Ивановка в Ленобласти, сообщил РЕН ТВ информированный источник. По его словам, злоумышленник надругался над ребенком в День защиты детей. Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением.

Вечером 1 июня неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на детской площадке, — сообщил источник издания.

Уже 2 июня подозреваемый был задержан в одном из домов упомянутого поселка. Им оказался 35-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге поместили под стражу 22-летнего молодого человека, который совратил 13-летнего подростка. Против него составили административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника СМИ, в полицию обратилась мать пострадавшего школьника. Она заявила, что развратные действия против ее сына произошли 1 июня в квартире. В чьей именно, не уточнятся.