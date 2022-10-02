Мужчина избил собаку в Подмосковье

Фото: Скриншот с видео/infomoscow24/t.me

Мужчина избил собаку в подмосковных Мытищах, сообщает «Москва 24». По информации телеканала, инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Новое Медведково». Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Свидетели избиения написали, что во время прогулки с двумя питомцами мужчина начал избивать и душить одну из собак. На видеозаписи видно, как живодер двумя руками и коленом душил четвероногого.

Ранее сообщалось, что житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Во время ссоры с супругой во дворе мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил собаку головой о забор. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, схватил котенка и ударил его об стол. От полученных травм оба питомца скончались. Злоумышленник выбросил котенка в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу.