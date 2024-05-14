Мужчина избил «любовника жены друга» и получил срок Под Владимиром мужчина получил условный срок за избиение незнакомца

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Житель города Меленки Владимирской области приговорен к условному сроку за то, что похитил и избил незнакомого ему мужчину, передает пресс-служба Меленковского районного суда. Подсудимый предположил, что пострадавший — любовник супруги его друга. Решив защитить честь друга, он запер пострадавшего дома и угрожал тому пистолетом и ножом.

Сообщается, что подсудимый удерживал мужчину на протяжении трех часов и нанес ему не менее 20 ударов кулаками и ногами по лицу и голове и не менее трех раз выстрелил из пневматического пистолета ему в ногу. Когда подсудимому это надоело, он выгнал мужчину из квартиры, и тот сразу обратился в полицию. На суде мужчина признал вину в полном объеме. Его условный срок продлится три года один месяц и 25 дней.

Меленковский районный суд Владимирской области 13 мая 2024 года вынес обвинительный приговор в отношении жителя г. Меленки Владимирской области. <...> Ему назначено наказание с применением чч. 2 и 5 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года один месяц 25 дней условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, — рассказали в суде.

Ранее петербургская прокуратура обвинила 60-летнего жителя Петергофа и его 48-летнего соучастника в похищении человека и угрозе убийством. Один из злоумышленников хотел припугнуть экс-супруга жены, чтобы тот больше не появлялся у них дома, заставив копать себе могилу.