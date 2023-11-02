Мужчина и стадо свиней погибли во время пожара на челябинской ферме В Челябинской области один мужчина и 250 свиней погибли при пожаре на ферме

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В Челябинской области во время пожара на животноводческой ферме погибли один сотрудник, 250 свиней и 10 телят, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. Известно, что еще один работник обратился за медицинской помощью самостоятельно, он отравился продуктами горения.

В поселке Ближний Агаповского муниципального района произошло возгорание в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы: над электроплиткой оставили сушиться вещи. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина — работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят, — уточняется в сообщении.

Ранее в Набережных Челнах огонь охватил гостиницу Kamarooms. Пламя распространилось на площади четыре тысячи квадратных метров. Здание попало на видео, на записи видно, что оно горит от крыши до фундамента. На месте работали 77 спасателей и 25 единиц техники. Когда пожар начался, постояльцы босиком по снегу выбегали из горящего здания.

Ранее в Якутске на улице Ленина загорелся многоэтажный дом, был объявлен повышенный ранг пожара. Как уточнили позже, горело административное здание. В результате происшествия пострадали два человека, погибших нет.