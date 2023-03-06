Под Москвой нашли мертвыми 16-летнюю школьницу и мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В частном доме в Орехово-Зуево были обнаружены тела 26-летнего мужчины и 16-летней школьницы, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник. По данным телеканала, они могли отравиться угарным газом.

Тело 16-летней девушки и 26-летнего мужчины обнаружили в частном доме в Орехово-Зуево. Предварительно, они отравились угарным газом, — рассказал собеседник журналистов.

Тела были обнаружены вечером 5 марта. Дом, где их нашли, находится на Малодубинском шоссе.

Ранее СУ СК по Республике Тыва сообщило, что семья с ребенком задохнулась угарным газом во время пожара в частном доме в Кызыле. Для установления точных причин и обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинские экспертизы.

В конце февраля в Миякинском районе Башкирии 64-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме. Пожар оперативно потушили быстро прибывшие на место ЧП пожарные, которые и обнаружили пенсионера мертвым.