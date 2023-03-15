Буйный мужчина грозился пристрелить занявших его лавочку школьников SHOT: житель Химок угрожал пистолетом подростку, занявшему его лавочку

Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press

В подмосковных Химках местный житель грозился расправиться над двумя подростками после того, как те сели отдохнуть на лавочку, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина заявил, что скамейка — его собственность, приставил к голове одного из мальчиков пистолет и призвал их убираться. Сейчас мужчина задержан, его допрашивает полиция.

По данным SHOT, шестиклассник и его приятель возвращались со школьных занятий и присели на лавочку отдохнуть. Спустя некоторое время к ним подошел мужчина, который в грубой форме потребовал «убираться с его территории». Подростки не поверили ему и рассмеялись. Именно после этого разъяренный житель Химок достал огнестрельное оружие. Как только он направил пистолет к голове одного из подростков, те убежали. Мужчина погнался вслед за ними, но не смог остановить их. Родители школьников сразу же обратились в полицию.

Ранее в городе Бердске местный житель схватил девятилетнего обидчика своей дочери и велел девочке избить его. Позже перед отцом мальчика мужчина объяснился, что поступил так сгоряча. Спустя некоторое время в школе в присутствии учителя отец девочки снова грубо разговаривал с чужим ребенком. Мальчика и его друзей обвиняли в том, что они угрожали девочке палкой и требовали от нее 20 рублей.