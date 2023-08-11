Мужчина громким криком спасся от медведей на Кольском полуострове

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На Кольском полуострове мужчина спасся от диких медведей громким криком. Он рассказал об этом «360» и предоставил видео, которое снял, пока отпугивал хищников. По его словам, инцидент произошел в районе горного массива Хибины.

Как уточнил собеседник издания, он встретил медведей 9 августа. Бурые медведи преследовали его около 400 м. Мужчина стал истошно кричать, чтобы отпугнуть хищников. На кадрах, которые он снял, видно, как напуганные громкими звуками медведи начали убегать от человека.

Мужчина подчеркнул, что сорвал голос, пока кричал. Он отметил, что испугался, встретившись практически лицом к лицу с хищными животными. По словам мужчины, напугать медведей он решил, вспомнив видео, на котором пожилая женщина палкой отгоняла диких зверей.

В Камчатском крае ранее медведь загнал местного жителя на крышу автомобиля после того, как тот пытался его покормить на трассе. В интернете опубликовали видео, как мужчина идет в сторону животного с протянутой рукой. Вначале зверь пытается отбежать, но затем уверенно направляется к человеку.

Позже телеведущий Павел Воля во время поездки с женой Ляйсан Утяшевой и детьми на Камчатку встретил того же медведя. Хищник вышел на дорогу и преградил путь автомобилям. Обойдя вокруг машину с семьей телезвезды, зверь с любопытством заглядывал в салон и вставал на задние лапы.