Мужчина дважды пытался напасть на жительниц Уфы и оба раза попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечером 15 апреля в Уфе бездомный мужчина дважды попытался напасть на местных жительниц в подъездах, передает Telegram-канал «Короче, Уфа». Очевидцы происшествия оба раза успели снять нападавшего.

В первом случае мужчина зашел в подъезд вслед за школьницей, но тогда девочку от маньяка отбила соседка. Она же включила камеру на телефоне и догнала его чтобы запечатлеть лицо. В течение получаса злоумышленник попытался напасть на девушку в другом подъезде, но тут же его спугнула оказавшаяся у подъезда женщина. Позже она сняла его на видео.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина задержан. Известно, что ему 52 года. Ранее он уже был судим.

Ранее в Башкирии педофил изнасиловал семилетнюю девочку, заманив ее в подвал обещанием показать котенка. Сосед мужчины рассказывал, что его все старались избегать — у него было дурное поведение и он последние несколько лет употреблял наркотики. Также известно, что ранее он был судим за изнасилование. Мужчина воспитывался бабушкой, которая закрывала глаза на его успеваемость и проблемы в поведении.