Мужчина дважды безуспешно пытался ограбить ломбард в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки в Калининском районе, но оба раза уходил с пустыми руками, сообщает «Фонтанка». По информации СМИ, сотрудница отказывалась отдать грабителю деньги и драгоценности даже под угрозой взрыва гранаты.

Вторая попытка ограбления попала на запись камеры видеонаблюдения.

В первый раз я вас пожалел, а вот во второй раз я сейчас не буду жалеть. Руки, чтоб я видел. Деньги доставайте все и золото, ладно? <…> Вы молодая, вам нечего рисковать, хорошо? — говорит мужчина на видео.

Угроза не подействовала на сотрудницу, тогда грабитель начал рассказывать ей о мотивах своего поступка: на преступление он пошел ради больной мамы, которой диагностировали опухоль мозга.

В итоге сотрудница начала плакать, и преступник попробовал ее успокоить.

Все, не плачьте, а то мне сейчас больно будет, ладно? Я могу спокойно уйти, пожалуйста? — сказал мужчина, а потом пожелал ей отметить Новый год с близкими.

Злоумышленника ищет полиция.

Ранее в Балашихе вор ограбил и избил женщину, притворившись доставщиком цветов. Грабитель связал женщину скакалкой, а потом забрал деньги и драгоценности.