Мужчина держал знакомого на цепи в погребе ради оформления ИП Житель Новосибирской области держал знакомого на цепи в погребе ради ИП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель поселка Маслянино в Новосибирской области держал в заложниках своего знакомого ради оформления индивидуального предпринимательства, сообщила региональная прокуратура. По данным следствия, мужчина заключил товарища в цепи, а потом приковал к лестнице в погребе. Все это произошло после совместного распития алкогольных напитков.

В ходе возникшего конфликта потерпевший попытался покинуть дом, однако обвиняемый его остановил, нанес несколько ударов кулаком по лицу, а затем принес металлическую цепь, край которой пристегнул к ноге потерпевшего. После чего обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где пристегнул второй край цепи к лестнице. Затем обвиняемый закрыл погреб и продолжил распивать спиртное, сказав потерпевшему, что он будет находиться в погребе до утра, — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время обвиняемый вывел потерпевшего из погреба и отвел в другую комнату, где пристегнул к батарее. Мужчине удалось сбежать, когда его пленитель уснул. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Ранее в Кемеровской области житель села Барановка избил и закрыл в подвале отца и брата. Мужчина заколотил дверь гвоздями, чтобы они не смогли выбраться. Позднее полиция обнаружила лишь мумифицированные тела пленников.