Мужчина бросил возлюбленную 8 Марта и получил ножевое от ее матери Baza: в Екатеринбурге женщина ударила ножом бросившего ее дочь мужчину

В Екатеринбурге местная жительница ударила ножом мужчину, который бросил ее дочь в Международный женский день, передает Telegram-канал Baza. По его данным, женщина также повредила водонапорную трубу в доме, где проживает потерпевший, в результате чего несколько этажей оказались затоплены.

Как стало известно каналу, мать брошенной девушки пришла в квартиру бывшего молодого человека дочери, начала ругаться матом и даже грозилась убить его. После того как женщина повредила трубу, она избила мужчину и ударила его ножом в бок.

Соседи рассказали каналу, что пара проживала в квартире молодого человека, они постоянно ругались и иногда дрались. По какой причине мужчина решил прогнать возлюбленную именно 8 Марта — неизвестно.

Ранее жительница Подмосковья нанесла себе несколько ударов ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу. Мужчина собрал сына и планировал выйти с ним на прогулку, а заодно и посетить приятеля, где намечалось застолье. Однако женщина была категорична в своем решении и сделала все возможное, чтобы не пустить туда супруга. После случившегося мужчина вызвал полицию и скорую. Женщину увезли в больницу с «проникающей колото-резаной раной брюшной стенки».