Мужчина больше недели ходил с ножевым ранением от ревнивой партнерши В Подмосковье мужчина восемь дней ходил с ножевым ранением груди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье мужчина больше недели ходил с ножевым ранением груди, которое ему нанесла ревнивая возлюбленная. К врачам он обратился, когда стал задыхаться и едва не скончался, пишет Telegram-канал SHOT. Сама женщина успела сбежать, сейчас ее ищет полиция.

По данным канала, инцидент между 41-летним мужчиной и 49-летней женщиной произошел 24 июня в Ивантеевке: женщина решила, что у нее появилась молодая соперница. В порыве ярости она нанесла мужчине удар в грудь кухонным ножом, после чего расплакалась, начала извиняться и обрабатывать рану.

Мужчина простил ее и решил не обращаться к врачам. С раной в груди он проходил восемь дней и вызвал скорую помощь, когда начал задыхаться и терять сознание. Мужчину экстренно прооперировали, однако его состояние остается тяжелым, так как в плевральный полости легких скопилось много крови.

Ранее стало известно, что сына дагестанского экс-чиновника отправили под домашний арест после того, как он во время ссоры нанес супруге 16 ножевых ранений, а после находился в розыске почти две недели. При этом во время судебного заведения его представитель заявил, что причиной стало «аморальное поведение» супруги.