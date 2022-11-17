Муж замглавы Херсонской области сообщил о ее скором освобождении Муж замглавы Херсонской области Губаревой сообщил, что она выйдет на свободу до конца дня

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Екатерина Губарева

Супруг замгубернатора Херсонской области Екатерины Губаревой Павел сообщил в своем Telegram-канале, что его жена может выйти на свободу до конца дня. По его словам, об этом он узнал из сделанного ею телефонного звонка.

Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем, — написал Губарев.

Ранее супруг замгубернатора сообщил, что его жена перестала выходить на связь днем 15 ноября. Последнее место, где она была замечена, — это здание херсонского правительства в Геническе. Попытки дозвониться главе региона Владимиру Сальдо оказались безрезультатны.

Впоследствии источник ТАСС сообщил, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении, однако представитель МВД по Херсонской области официально не подтвердил и не опроверг это задержание. Губаревой может грозить обвинение в попытке «отжима предприятий» в регионе, рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Он заметил, что пока неясно, станет ли Губарева обвиняемой или получит в уголовном деле статус свидетеля.

Кроме того, стало известно, что Губарева покинула регион после референдума о его вхождении в состав России в сентябре и после не возвращалась. При этом ее муж утверждал, что в последние дни она находилась в Гениченске, ставшем административной столицей региона после отхода ВС РФ на левый берег Днепра.