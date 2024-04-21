«Муж за что погиб?»: жительница затопленного Орска накричала на мэра Жительница затопленного Орска раскритиковала мэра Козупицу за отсутствие выплат

Жительница оренбургского Орска, пострадавшего от сильнейших паводков, обрушилась с критикой на мэра города Василия Козупицу, вышедшего к недовольным местным жителям, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Readovka. Женщина указала, что не понимает, за что погиб ее муж в зоне военной операции на Украине, если она до сих пор не может получить выплаты, обещанные ей и другим жителям в связи с затоплением региона.

Никакой [помощи] до сих пор [оказано не было]. Муж у меня за что на войне погиб? За то, чтобы ты здесь жопу свою прикрывал и стоял краснел? Да, конечно, мне плохо, потому что не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает, а вы сидите, у вас все хорошо. Имейте совесть! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без воды, без всего! Муж за что погиб? Ты сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае! Не стыдно? — обратилась она к мэру.

В правительстве Оренбургской области накануне сообщили, что ситуация с паводком в Орске нормализуется. По данным властей, подтопленными остаются 1714 жилых домов, из опасных зон эвакуированы свыше 2,5 тысячи человек.

Жительница Орска Ольга ранее сообщила NEWS.ru, что во время работ по устранению последствий паводка начали находить тела утонувших людей. По словам женщины, во время наводнения утонул ее близкий друг.

Она пояснила, что в зависимости от района ситуация в городе обстоит по-разному: в одних районах вода частично ушла, а затопленными остаются только подвалы и погреба, в других — под водой остаются целые улицы. В месте, где женщина раньше жила, дома затоплены по самую крышу.