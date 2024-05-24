Муж простил и выгораживал супругу, пырнувшую его ножом Под Калининградом мужчина скрывал от полиции, что его пырнула ножом жена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Черняховске Калининградской области мужчина скрывал от полиции, что жена ударила его ножом в живот, передает Telegram-канал Amber Mash. При этом женщина сама вызвала полицию на место поножовщины, утверждая, что мужа ударил ножом неизвестный мужчина.

Мужчину доставили в реанимацию, стабилизировали, после чего его допросили правоохранители. Мужчина признался, что рану ему нанесла жена. Он простил ее и не желал подставлять ее под статью. В отношении женщины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что в семье и раньше были скандалы, но до поножовщин не доходило.

Ранее стало известно, что в Бразилии женщина сядет на четыре года за то, что кастрировала мужа. Супруга уличила мужчину в измене с его 15-летней племянницей — девочка была удочерена сестрой пострадавшего. Разгневанная жена отрезала пенис супруга, сфотографировала его и смыла в унитаз, чтобы не было возможности пришить орган обратно.

Сам мужчина признал, что был неправ, когда изменил жене, но отметил, что жена была одержима им и постоянно ревновала. Однажды в приступе ревности она разбила его телефон. К акту кастрации женщина подготовилась заранее. Она предложила мужу любовную игру с элементами БДСМ, связала мужу руки, выключила свет и отрезала бритвой член.